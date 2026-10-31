Diyarbakır Kayapınar'da apartman yangınında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda apartmanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince tahliye edilen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı