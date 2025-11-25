Diyarbakır Jandarması'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çalışması

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 5 yılda "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 27 bin 650 erkek, "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele farkındalık eğitimi" aldı.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında da 23 bin 250 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı, şiddetten korunma yolları konusunda eğitimler verildi.

Ekipler, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçti.

Diyarbakır'ın Hani, Lice, Çüngüş, Dicle, Silvan, Ergani, Eğil ve merkez Sur ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanlara giden ekipler, hazırladıkları farkındalık mesajlarını kamera karşısında aktardı.

Kadın ve erkek jandarma personeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları, On Gözlü Köprü, Gazi Köşkü, Dört Ayaklı Minare, Bırkleyn Mağaraları, Malabadi Köprüsü, Hilar Mağaraları, Asur Kalesi, Dicle Nehri kenarı, Karakaya Baraj Gölü ve Ayn Kebir'de çektikleri videolarda verdikleri mesajlarla kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ekipler, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınlarımızın yanındayız", "Diyarbakır'ın her köşesinde, kadına uzanan eli durdurmak için görev başındayız", "Biz, kadınların yanında; şiddetin karşısındayız", "Kadınlarımızın sesi olmak en büyük onurumuzdur", "Kadınlar şiddeti değil, sadece sevgi ve saygıyı hak eder", "Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz. Kadına şiddet suçtur", "Kadınlarımız, yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır", "Şiddete karşı mücadelede kararlılıkla en öndeyiz", "Kadınların güçlü olduğu bir toplum hepimizin güvencesidir. Şiddeti birlikte bitirelim", "Kadınlarımız annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir", "Kadınlara uygulanan fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız", "Her kadın, her insan yaşam hakkıyla eşittir. Şiddete karşı hep birlikte mücadele edelim" mesajlarını kamera karşısında dile getirdi.

Hazırlanan videoların sosyal medya ve farklı iletişim kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

"Bu destekten dolayı çok mutluyuz"

On Gözlü Köprü'de kadın jandarma personeliyle birlikte mesaj veren vatandaşlardan Eda Sağlam, AA muhabirine, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını temenni etti.

Sağlam, "Kadına yönelik şiddetle ilgili jandarma ekipleri güzel bir çalışma yapıyor. Bu destekten dolayı çok mutluyuz. Güvenlik güçleri bu konuda ellerinden geleni yapıyor, iyi ki varlar." diye konuştu.

Yasemin Tatar da kadına yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğunu, bunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Jandarma ekiplerinin de bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlatan Tatar, "Jandarma ekiplerinin kadına yönelik şiddetle ilgili yürüttüğü bir çalışmaya katıldık. Bu konunun üzerinde çok duruyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için jandarma ekiplerine destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.