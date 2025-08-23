Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarmaya ait helikopterle yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında 60 hektar tarım, 35 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Daralan Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Arazi şartları nedeniyle araçların ulaşamadığı bölgedeki yangına, 20 personel ve jandarmaya ait helikopterle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, 60 hektar tarım ve 35 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel