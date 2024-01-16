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Diyarbakır'ın kapanan 5 kırsal mahalle yolu açıldı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile açıldı.

Kulp ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışıyla Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu kapandı. Büyükşehir ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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