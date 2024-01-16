Diyarbakır'ın kapanan 5 kırsal mahalle yolu açıldı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile açıldı.

Kulp ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışıyla Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu kapandı. Büyükşehir ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.