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Diyarbakır'ın içme suyu sorunu 2055'e kadar çözülecek

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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 2. Merhale İçme Suyu Projesi'nin çalışmalarını inceledi. Proje tamamlandığında kent 2055 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan 2. Merhale İçme Suyu Projesi'nin çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da artan nüfus ve yaz mevsimlerindeki olası kuraklık riski baz alınarak hazırlanan 2. Merhale İçme Suyu Projesi çalışmaları devam ediyor.

Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve DSİ 10. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı ile yaptığı incelemede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü adına Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje çalışmaları, 2025 yılında tamamlanacak. Proje ile kente verilen içme suyu saniyede 3 metreküpten 6 metreküpe çıkarılacak. Proje tamamlandığında kent 2055 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır Yaşam Güncel Haberler

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