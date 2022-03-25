Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi
AA - Cihan Çetin - Güncel
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildi.
AA / Cihan Çetin - Güncel