Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu, Atatürk'ü 88'inci ölüm yıl dönümünde andı

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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sadoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmenin yanı sıra eğitim ve bilimi toplumsal gelişmenin temeline yerleştirerek ülkenin geleceğine yön verdiğini belirtti.

Atatürk'ün bıraktığı en önemli sorumluluklardan birinin, Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donanmış nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Sadoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün biz eğitimciler, onun eğitime verdiği önemden ve bilimi esas alan anlayışından aldığımız güçle düşünen, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımızla geçmişimizden aldığımız birikimi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturmayı ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA