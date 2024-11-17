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Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde Sonbahar Renkleri

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne büründü. Aileler, doğanın güzelliklerini keşfetmek ve fotoğraf çekmek için bahçeye akın etti.

8 bin yıllık Hevsel Bahçelerinde renk cümbüşü böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde, sonbaharın farklı renk tonları dron ile görüntülendi.

33 medeniyete ev sahipliği yapan kent; Surlar, İçkale, Ulu Cami, Keçi Burcu, St. George Kilisesi ve Hevsel Bahçeleri ile ön plana çıkıyor. 8 bin yıllık Hevsel Bahçelerinde sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki Hevsel Bahçeleri, mevsim itibarıyla sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü halini yaşıyor. Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen aileler, hem manzarayı izliyor, hem de fotoğraf çekiyor.

Ailesiyle Batman'dan gelen Rıdvan Özçelik, Hevsel Bahçelerine geldiklerini, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret ettiklerini söyledi. Özçelik, "Diyarbakır'ın muhteşem güzelliğini görmeye geldik. Herkese burayı görmeyi tavsiye ediyorum. Sonbaharın her türlü renk tonu var" dedi.

Ailesiyle gezen Mehmet Ali Akçil ise sonbaharda, özelikle Hz. Süleyman ve bu bölgede hep bir hüzün, sakinlik olduğunu ifade etti. Doğanın yavaş yavaş uyuduğunu dile getiren Akçil, "Bizde bunu gözlemliyoruz. Hevsel Bahçesi'nde her rengin tonunu bulabiliyoruz. Sarının, kırmızının, yeşilin her tonu görebiliyoruz. Hava güzeldi, sabah ailemle beraber geldim, kahvaltı yaptık. Diyarbakır için çok güzel bir yer Millet Bahçesi, Hz. Süleyman ve Hevsel Bahçesi'nin olduğu bölge" diye konuştu.

Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde Sonbahar Renkleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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