Diyarbakır Havalimanı Uçuş Trafiğine Kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı Uçuş Trafiğine Kapatıldı
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Diyarbakır Havalimanı'nın pistinde oluşan çatlaklardan dolayı uçuş trafiği durduruldu. Yolcular çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Havalimanı'nın pistinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çatlaklar oluşmasından dolayı havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Diyarbakır Havalimanı'nın pistinden oluşan çatlaklardan ötürü havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Bu akşam Diyarbakır'a inmesi beklenen uçaklar, çevre illerindeki havaalanlarına inecek. Ekiplerin pistte onarım çalışması sürerken, Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcuların, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edileceği öğrenildi.

Pistte onarım çalışmalarının ardından havalimanında uçuşların başlayacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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