Diyarbakır haberleri: Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi. Cep telefonuyla alınan görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, suda avladığı balığı yediği görüntülendi. Su Samuru, daha önce de Dicle Nehri'nde görülmüştü. Güncel İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya Şırnak Dicle su Güncel Haberler

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