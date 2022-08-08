Diyarbakır haberleri: Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haberleri: Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

 - Güncelleme:

Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi. Cep telefonuyla alınan görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, suda avladığı balığı yediği görüntülendi. Su Samuru, daha önce de Dicle Nehri'nde görülmüştü.

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya - Güncel

Şırnak Dicle su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title