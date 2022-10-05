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Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından kaçak kat gerekçesiyle mühürlendi.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde evlat nöbeti tuttuğu HDP İl Binası hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı

"İKİ KAPI PROJEYE AYKIRI"

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı

BİNADA FAALİYET GÖSTERMİYORLAR

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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