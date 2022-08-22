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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü

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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İkiçeltik Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağçi Çiçek'e yıldırım isabet etti.

Çobanın cansız bedeni köylülerce bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiçek'in cenazesi, Çermik Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Senvar - Güncel

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