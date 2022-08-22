Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü Güncel Haberler Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti. İlçeye bağlı İkiçeltik Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağçi Çiçek'e yıldırım isabet etti. Çobanın cansız bedeni köylülerce bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçek'in cenazesi, Çermik Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Senvar Diyarbakır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.