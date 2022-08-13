Diyarbakır haber: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Güney, Emekliye Sevk Edildi Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney emekliye sevk edildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney emekliye sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda emekliye sevk etme ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven; emekliye sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Korgeneral İsmail Balıbek, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na atandı. Tanrıverdi'den boşalan İstihbarat Başkanlığı görevine ise Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu atandı. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Fuat Güney'in emekli edilmesi nedeniyle boşalan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na getirildi. ANKA / Güncel Musa Çitil Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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