Haber : Diyarbakır haber | Diyarbakır'da bir kişi kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haber | Diyarbakır'da bir kişi kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldürdü

 - Güncelleme:
Diyarbakır haber | Diyarbakır'da bir kişi kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldürdü

Diyarbakır haberler: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldüren zanlı yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.M, Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde H.K'nin (42) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu hafif yaralandı. S.M. de evdeki ekmek bıçağıyla H.K'ye saldırıda bulundu.

Ağır yaralanan H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.M, saldırıda kullandığı bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title