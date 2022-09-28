DŞYARBAKIR - Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Doğan (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Aysel Yetişkin (39), Enes Doğan (1) ve Mazlum Doğan (5) 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel