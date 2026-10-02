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Diyarbakır Ergani'de lastiği patlayan kamyonet devrildi, 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde lastiği patlayan kamyonet devrildi, araçtaki 5 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 63 VE 107 plakalı kamyonet, kırsal Üçkardeş Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada sürücü A.G. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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