Diyarbakır Ergani'de lastiği patlayan kamyonet devrildi, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır Ergani'de lastiği patlayan kamyonet devrildi, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde lastiği patlayan kamyonet devrildi, araçtaki 5 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 63 VE 107 plakalı kamyonet, kırsal Üçkardeş Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü A.G. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA