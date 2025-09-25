Diyarbakır Eczacıları Dünya Eczacılar Günü'nü Kutladı

Diyarbakır'da 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, Dünya Eczacılar Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yaşar, yaptığı açıklamada, her gün eczacılık için yeni şeyler öğrenmeye, öğrendiklerini uygulamaya ve Diyarbakır eczacılığını geliştirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

En son bilimsel gelişmeler ışığında eczacılık mesleğinin kanunlarının revize edilerek çağın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Eczacılık ürün odaklı geçmişinden hasta odaklı hizmetlere, ilaç krizlerinin yönetimine, dijitalleşme ve yapay zeka destekli çözümlere uzanan büyük bir dönüşüm sürecinin tam ortasında olmalıdır. Eczacılar yalnızca ilacın dağıtımında değil hastaya bilgiyle, bilimle, etik ilkelerle ve sorumlulukla hizmet sunmada da aktif rol almalıdır. Artık bu rolün, ekonomik olarak eczacılara katma değer sağlamasının zamanı gelmiştir. Temennimiz eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın mümkün olduğu daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum."