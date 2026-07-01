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Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'da örtü yangını
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde örtü yangını çıktı. Alevlere, ekipler müdahale ediyor.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden 15 personel, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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