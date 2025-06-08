Diyarbakır'daki yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da 13 katlı bir binada meydana gelen yangında anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.
Haber: Ahmet ÜN
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan ve anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Rojava sitesinde, 5 Haziran'da çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.