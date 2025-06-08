Diyarbakır'daki yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'daki yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'daki yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haber Videosu

Diyarbakır'da 13 katlı bir binada meydana gelen yangında anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan ve anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Rojava sitesinde, 5 Haziran'da çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.