Diyarbakır'daki Viyadük Çökmesinde 4 İşçi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskele çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.
Kazada 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Yaralanan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
3 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.