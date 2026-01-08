Haberler

İlkokulda baca yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki ilkokulda soba borusundan çıkan yangında 20 öğrenci öğretmenleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kırsal mahalledeki ilkokulda bacada çıkan yangında sınıfı duman kapladı. Sınıfta eğitim gören 20 öğrenci, öğretmenleri tarafından tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çınar ilçesinin kırsal Beşpınar Mahallesi'ndeki Beşpınar İlkokulu'nda soba borusunun geçtiği çatıdaki bacada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sınıfa duman sızdığını fark eden öğretmen Mehmet Kaplan, yaklaşık 20 öğrenciyi okul dışına çıkararak güvenli alana aldı. İhbarla okula itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mahalle Muhtarı Abuzeyt Güzelgün, olay sırasında okulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin olmadığını belirterek, "Okulumuz taşımalı okul ama kar nedeniyle bu sabah sadece bizim köyün çocukları okuldaydı Yaklaşık 20 öğrenci vardı. Öğretmen olayı fark edince çocukları hemen dışarı çıkardı. İtfaiye de zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Mehmet hocaya teşekkür ediyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. )

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir