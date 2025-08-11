Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde Yangın

Diyarbakır'da, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
