Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,