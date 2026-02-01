Haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne Eyp'li Saldırı Girişimiyle İlgili Yakalanan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Diyarbakır Valiliği, 25 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirilen el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı girişiminde 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını açıkladı. Olayla ilgili güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, 25 Ocak günü İl Emniyet Müdürlüğü binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları tespit edilen 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek; kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
