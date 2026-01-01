Diyarbakır'da Yapılması Planlanan "Abdullah Öcalan'a Özgürlük Mitingi" Ertelendi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle DEM Parti öncülüğünde 4 Ocak günü yapılması planlan miting, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DEM Parti öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 4 Ocak günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılması planlanan miting, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen miting tertip komitesi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"4 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 'Umut ve Özgürlük' mitingi, son yılların en şiddetli kış koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mitingimizin hazırlık süreci, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebinin toplumun tüm kesimlerinde güçlü bir şekilde yankı bulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bakımdan, planlanan miting asıl amacına bir yönü ile ulaşmıştır. Gece gündüz demeden emek veren halkımıza ve bileşen yapılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."