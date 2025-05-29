Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.
DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır- Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel