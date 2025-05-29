Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır- Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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