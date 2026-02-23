Haberler

Diyarbakır'da kayıp engelli, 16'ncı günde 186 kişilik ekiple aranıyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş'ı bulmak için 186 kişilik ekip çalışmalara devam ediyor. Aile, 11 Şubat'ta durumu yetkililere bildirdi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 16'ncı gününde 186 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 186 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 2 dronla Salih Ertaş'ı arıyor. Bölgedeki tüm köyler aranırken, engebeli arazilerin fazla olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
