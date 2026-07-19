Lemina'nın neden yeni sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı

Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Mario Lemina’nın sarı-kırmızılı kulüp ile neden hala yeni sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı.

MENAJERİNİN TALEBİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 3 milyon Euro maaş + 500 bin Euro bonus şartlarında 2 yıllık anlaşma sağlamıştı. Yıldız ismin imzasının henüz resmiyete dökülmemesinin nedeninin oyuncunun menajerinin alacağının tamamının ödenmesini talep etmesi. Habere göre, Mario Lemina'nın menajerinin Galatasaray'dan toplam 350 bin Euro alacağı bulunuyor ve oyuncunun temsilcisi bu paranın tamamını istiyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ın bu parayı kısa süre içinde ödeyeceği ve Lemina transferini resmiyete dökeceği dile getirildi.