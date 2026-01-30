Haberler

Kayıp kadın, 9'uncu günde helikopter desteğiyle aranıyor

Kayıp kadın, 9'uncu günde helikopter desteğiyle aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı bulmak için arama çalışmaları 9. günde helikopter destekli olarak sürdürülüyor. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar, çeşitli ekipler tarafından devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta kaybolan zihinsel engelli 2 çocuk annesi Nimet Kılıç'ı, arama çalışmaları 9'uncu gününde helikopter desteğiyle sürüyor.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

JANDARMA HELİKOPTERİ BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTI

Arama çalışmaları, 9'uncu gününde Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile Jandarma Komando, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (SAK), Diyarbakır Belediyesi Arama-Kurtarma ve Dicle Üniversitesi Arama-Kurtarma ekiplerinden oluşan 336 ekip, 20 araç, 16 dron, 2 kadavra ve iz takip köpeğiyle sürüyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar başka bir ize rastlanmazken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgede geniş bir alan üzerine çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti