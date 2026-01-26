Haberler

Diyarbakır'da kayıp kadını 410 kişilik ekip arıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, arama çalışmalarının 5'inci gününde, 410 kişilik ekiple sisli ve soğuk havada aranıyor. Eşinin kaybolduğunu fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu hemen yetkililere bildirdi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45), arama çalışmalarının 5'inci gününde, sis ve soğuk havanın hüküm sürdüğü bölgede 410 kişilik ekiple aranıyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü. Arama çalışmaları, 5'inci gününde de 352 jandarma, 10 Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve 48 AFAD personeli ile sisli ve soğuk havaya rağmen sürüyor. Ekipler, arama sırasında termal kameralar da kullanıyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar