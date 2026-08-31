Diyarbakır'da Sokakta Yumruklu Kavga

DİYARBAKIR'da iki kişi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Aydın Arslan Bulvarı'ndaki bir sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı