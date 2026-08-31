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Diyarbakır'da Sokakta Yumruklu Kavga

Diyarbakır'da Sokakta Yumruklu Kavga
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili herhangi bir şikayet veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

DİYARBAKIR'da iki kişi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Aydın Arslan Bulvarı'ndaki bir sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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