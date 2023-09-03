Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü ile Ambulans Çarpıştı: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulans takla attı ve 1 hasta yaralandı. Yaralı, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.