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Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü ile Ambulans Çarpıştı: 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulans takla attı ve 1 hasta yaralandı. Yaralı, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolcu otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile ambulans çevre yolunda çarpıştı.

Çarpışma sonucu ambulans takla attı.

Kazada ambulansta bulunan 1 hasta yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

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