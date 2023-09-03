Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü ile Ambulans Çarpıştı: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulans takla attı ve 1 hasta yaralandı. Yaralı, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolcu otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile ambulans çevre yolunda çarpıştı.
Çarpışma sonucu ambulans takla attı.
Kazada ambulansta bulunan 1 hasta yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel