Diyarbakır'da Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları Toplantısı

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vali Zorluoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim ve çocuklarımızın geleceğe hazırlanması meselesi, valilik olarak en öncelikli gündemimizdir. Bugüne kadar mesaimizin önemli bir bölümünü eğitim konularına ayırdık, bu yıl da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah aksaklıkların en aza indiği, huzurlu ve verimli bir eğitim dönemi olur. Çocuklarımızın geleceği için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bir öğrencimizin dahi zarar görmesine tahammülümüz yoktur. Çocuklarımızın can güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur."

Zorluoğlu, eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala okulların düzen, temizlik ve hijyen açısından eksiksiz biçimde hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin güvenliği ve sağlığının en öncelikli konu olduğunu belirtti.

Ders kitaplarının 8 Eylül'de öğrencilerin sıralarında hazır olacağını aktaran Zorluoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen temizlik ve kırtasiye ödeneklerinin hızlı şekilde kullanılarak eksiklerin giderilmesi talimatını verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı"na da değinen Vali Zorluoğlu, okulların ailelerle en yoğun temasta bulunan kurumlar olduğuna dikkat çekerek veli ve okul iş birliğini artıracak etkinliklerin önemine işaret etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Murat Yıldız ve Batuhan Taşgın, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hüsamettin Ürkmez, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.