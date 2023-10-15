Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdulhekim Bulut (57), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Bulut'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Çınar- Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AF 300 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhekim Bulut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bulut, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.