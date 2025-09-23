Diyarbakır'da Yavru Peçeli Baykuşlar Doğaya Salınıyor

Diyarbakır'da anneleri ölmüş, açlık ve susuzluktan bitkin halde bulunan 4 yavru peçeli baykuş, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki özenli bakımın ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Dicle Vadisi'nde 3 ay önce vatandaşlarca, çalılık alanda bulunan yavru peçeli baykuşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Merkezde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışmalar yürüten veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından yapılan kontrolde, yavru peçeli baykuşların uzun süren açlık ve susuzluğa bağlı olarak sıvı kaybı yaşadıkları ve bitkin oldukları tespit edildi.

İlk zamanlarda un kurduyla, şimdilerde ise taze ciğerle beslenen yavru baykuşlar, bu bakım sayesinde yaşama tutundu.

Yavru peçeli baykuşlar ile merkezde tedavileri süren şahin, kulaklı baykuş, atmaca, leylek gibi onlarca kanatlı da tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğayla buluşacak.

"Yeniden kanat çırpan her canlı ile mutlu oluyoruz"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında araştırma görevlisi ve aynı zamanda Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Nedim Aksoy, AA muhabirine, merkezde uzman bir ekip olarak misafir ettikleri her yabani türü, tedavi ve rehabilitasyon aşamasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Ekolojik sistemde yabani hayvan kategorisine giren ve hayati risk faktörü taşıyan türlerin merkezde tedavi ve rehabilitasyon altına alındığını ifade eden Aksoy, "Burada tedavi gerekiyorsa tedavileri, rehabilitasyon gerekiyorsa rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşamlarını sürdürmelerini, ekolojik dengeyi sağlamalarını amaçlıyoruz. Yani hayvanların canlı kalıp, tekrar o doğal döngüye katılmalarını hedefliyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Aksoy, merkeze gelen yabani hayvanların büyük çoğunluğunun yavrulardan oluştuğunu dile getirerek, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 3 ay önce duyarlı vatandaşlarca bulunan 4 yavru peçeli baykuşun da merkeze getirildiğini belirtti.

Yavru kuşların merkeze geldiklerinde bitkin ve halsiz düştüklerini gözlemlediklerini anlatan Aksoy, beslenme ve su ihtiyaçları karşılanmadığı için durumlarının elverişli olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.

Aksoy, "4 yavru peçeli baykuşumuzun gerekli bakım, beslenme ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını giderdik. 3 ayın sonunda anatomik olarak da fizyolojik döngü olarak da hiçbir olumsuzlukları kalmadı. Doğal yaşam alanlarında uçabilecek pozisyona geldiler ve yakında doğal yaşam alanlarına salıvereceğiz." diye konuştu.

Bu canlıların başta insanlar olmak üzere ekolojik denge için bulunmaz birer değer olduğuna işaret eden Aksoy, kaybedilen her bir canlı için ayrı bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

"Bakımı tamamlanan ve doğaya yeniden kanat çırpan her canlı ile mutlu oluyoruz." diyen Aksoy, vakaların merkeze ulaşması için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini kaydetti.

"Küresel ısınma vaka sayısını artırdı"

Aksoy, küresel ısınma ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından dolayı merkezde yoğunluk yaşadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde bu hayvanların suya ulaşamamaları, besin ihtiyaçlarını karşılayamamalarından ve insan etmenlerinden dolayı bu dönem bize aşırı vaka gelmektedir. Merkezimiz bu süreçte yoğunluk olarak had safhaya ulaşmış durumda. Bölgede tek merkez olmamız, Diyarbakır ve çevresindeki 10 ile hizmet sunmamızdan dolayı yıl başından bu yana 500'ün üzerinde hayvan merkezimize getirildi. Bunlardan tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayanları doğal yaşam alanlarına bıraktık."