DKMP'den Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye işlem
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem uyguladı ve tüfeklerine el koydu.
DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari işlem uyguladı.
DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Diyarbakır'da yapılan denetimlere ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı