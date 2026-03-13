Haberler

DKMP'den Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye işlem

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem uyguladı ve tüfeklerine el koydu.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari işlem uyguladı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Diyarbakır'da yapılan denetimlere ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu" denildi.

500

