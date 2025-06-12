Diyarbakır'da Yangın Olayında Gözaltı Sayısı Dördü Buldu

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen yangında anne ve 3 çocuğunun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ, 1'İ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği ve 2 şüphelinin tutuklandığı yangında, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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