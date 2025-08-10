Diyarbakır'da Yangın 5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Kazandağı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),
