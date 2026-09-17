Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

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DİYARAKIR'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 56 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında, dün Bağlar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 56 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı