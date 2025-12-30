Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı. Yapılan 24 ayrı operasyonda toplam 23 kilogram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 gram kokain ve 61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 24 ayrı operasyonda, 23 kilogram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 gram kokain ve 61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
500

