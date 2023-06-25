Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: Polis Aracına Çarpan Şüpheli Gözaltına Alındı

DİYARBAKIR'da narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan takibin ardından polis aracına çarparak duran hafif ticari araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tedbirleri ve Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında önlemler artırıldı. Ekipler, kentte birçok noktada bilgilendirme broşürü dağıtırken, kentin giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok alanda da şok denetlemeler yapıldı. Ekipler, Diyarbakır- Elazığ kara yolu üzerinde yaptıkları denetimde bir hafif ticari araçtan şüphelendi. Sürücüye işaret ederek durması istendi. Ancak sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Yaşanan takip sırasında polis ekibi şüphelinin kullandığı hafif ticari aracın yanına yaklaşarak megafonla bir kez daha durması konusunda uyarı yaptı. Ancak kaçışını sürdüren şüphelinin kullandığı araç, kendisini takip eden narkotik polisinin otomobiline çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilden inen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle yapılan incelemede hafif ticari araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Hafif ticari araç incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.