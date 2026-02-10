Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 1-8 Şubat'ta il genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 27 kilo 835 gram esrar ve türevleri, 6 bin 730 sentetik ecza maddesi, 211 gram sentetik kannabinoid, 87 gram kokain, 76 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu nitelikte hap ve bir miktar bonzai ile 3 hassas terazi, 3 içim aparatı, 3 tabanca, 6 şarjör, 39 fişek ve 2 bin 355 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 107 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
