Diyarbakır'da su arıtma cihazında 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda su arıtma cihazında 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işleyenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir araçta yapılan aramada, araç içerisinde bulunan Y.E.A'ya ait su arıtma cihazına narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, cihazının içerisine gizlenmiş 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi."