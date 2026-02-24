Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında 10 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 38 kilo 600 gram esrarın ele geçirildiği, 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
