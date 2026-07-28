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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 144 kilogram toz esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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