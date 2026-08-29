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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 314 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ve 199 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Merkez Bağlar ilçesinde 28 Ağustos'ta 3 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 314 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ve 199 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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