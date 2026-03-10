Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi yakalanırken, toplamda 71 kilogram skunk, 58.2 kilogram esrar, 6 gram metamfetamin ve 22 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 9 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 71 kilogram skunk, 58.2 kilogram esrar, 6 gram metamfetamin ve 22 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
