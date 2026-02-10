Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 15 ayrı operasyonda, 1 kilogram esrar, 1,5 kilogram skunk ve 517 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
