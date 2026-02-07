Haberler

Diyarbakır'da UMKE personel sayısı 623'e ulaştı

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 46 sağlık personeli için mezuniyet töreni yapıldı. Törende, afetlere hazırlığın bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Diyarbakır'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görev alacak sağlık personeli için eğitimlerin ardından mezuniyet töreni düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, UMKE yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 46 sağlık personeli için mezuniyet programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde görev yapan 577 UMKE gönüllüsüne 46 yeni mezunun daha katılmasıyla Diyarbakır'daki UMKE personel sayısının 623'e ulaştığı kaydedildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara afet yönetimi, medikal müdahale ve kurtarma teknikleri, saha organizasyonu ile ekip koordinasyonu konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği belirtildi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, afetlere hazırlığın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

UMKE'nin adanmışlık, gönüllülük ve fedakarlık ruhuyla hareket eden güçlü bir yapı olduğunu vurgulayan Asiltürk, "Sizlerin her an göreve hazır olması bizlere güven veriyor. Bugün gözlerinizde o enerjiyi ve kararlılığı görüyorum. Bu ruh olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
