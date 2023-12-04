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Diyarbakır'da Üçkuyu Mahallesi'ne yeni içme suyu şebekesi döşeniyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyu Mahallesi'nde yeni içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, gelecekte içme suyu sorunu yaşanmaması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'ne yeni içme suyu şebekesi döşüyor.

Kentte gelecekte içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla projeler geliştiren DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına devam ediyor.

Üçkuyu Mahallesi'nin yeni yerleşim alanlarında, DİSKİ ekiplerince muhtelif çaplarda toplam 1030 metre içme suyu şebekesi döşeme çalışmaları yapılıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yeni şebeke çalışmasını nüfus artış hızını da dikkate alarak yaptıklarını ifade etti.

Tutşi, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşim alanlarında gelecekte içme suyu sorunu yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekip arkadaşlarımızla hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Kentin içme suyu arzının sağlanması amacıyla farklı noktalarda projelerimizi sürdürüyoruz. Yeni içme suyu şebekesinin hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA / Güncel

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